據觀察者網報導，當地時間6月18日，福特汽車執行主席小比爾·福特（Bill Ford Jr.）接受美國有線電視新聞網（CNN）節目採訪時，讚嘆中國電動汽車行業「非常了不起」，發展速度快、正向全世界出口，而美國車企「尚未準備好」在電動汽車領域與中國車企競爭。

「如今，世界最大的汽車出口國是中國，」採訪中，小比爾·福特如此說道。

小比爾·福特告訴主持人，在汽車生產和出口領域，中國從15年前的「零基礎」到如今「比日本做的好」，這是「非常了不起」的成就。他認為，世界電動汽車的下一個發展階段將是中國的電動汽車，因為中國車企已經擁有了巨大的市場份額。

當被問及福特是否準備好在美國與中國電動汽車製造商競爭時，小比爾·福特坦承：「現在可能還沒有準備好（probably not quite yet）。」他補充說，儘管如此，福特「需要且正在」做準備。

小比爾·福特隨後表示，中國車企已經進軍歐洲市場，且在歐洲的發展增長非常快。「他們現在不在這裡（美國），但我們認為在某個時候他們會來的。我們需要做好準備。」

此外，小比爾·福特還提到了福特與中企合作在密西根州建造的新能源汽車電池工廠。他強調，該工廠是福特工程師學習技術並自己使用的機會。「它是福特全資擁有的工廠。他們將成為我們的員工，我們所做的就是授權技術。僅此而已。」

今年2月份，福特公司宣佈，將投資35億美元，與中國新能源企業寧德時代合作，在美國密西根州建造新能源汽車電池工廠。福特表示，這座工廠預計將雇傭2500名工人。該廠計劃於2026年投入生產，每年能生產足夠40萬輛電動汽車所使用的電池。

據福特公司介紹，寧德時代為福特提供的是LFP電池技術，這種電池更便宜，將使福特的電動汽車系列產品更實惠。而密西根工廠也將成為美國第一家生產LFP電池的工廠。

根據美國《通膨削減法案》，為推動電動汽車和綠色技術的生產應用，美政府將向車企提供每輛汽車最高7500美元補貼。但福特透露，由於該公司使用的電池材料並非本土供應，所獲補貼只能減半。路透此前報導稱，今年晚些時候，美國財政部還將確定福特與寧德時代的合作是否違反了有關「受關注外國實體」的禁令。

就在美車企因政治阻礙犯愁之際，中國電動汽車製造商正迅速崛起，在全球電動汽車領域佔據主導地位。根據中國汽車工業協會數據，今年第一季，中國汽車出口107萬輛，同比增長58.1％；而去年汽車出口量排名全球第一的日本，第一季汽車出口95.4萬輛，單季度比較已低於中國汽車出口量。

中國汽車工業協會最新數據顯示，今年1至4月，中國汽車企業共出口汽車137萬輛，同比增長89.2％。其中，新能源汽車出口34.8萬輛，同比增長1.7倍。而中國新能源汽車產銷連續8年全球第一。全球新能源汽車銷量排名前十的企業集團中，中國佔據3席，動力電池裝機量前十企業中，中國佔據6席。

5月26日，福特汽車首席執行官吉姆·法利在參加摩根士丹利「可持續金融峰會」時表示，對福特來說，中國的電動汽車製造商才是主要競爭對手，而並非通用汽車或豐田汽車。法利稱讚中國車企的電池技術，並將中國稱作「動力源」，推動福特在品牌和成本方面進一步發展。