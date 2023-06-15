遠傳執行副總經理暨資訊長胡德民指出，生成式AI在全球掀起AI普及化巨浪，企業將有機會以更聰明的方式來提升營運效益、加速商業模式的轉型與創新，同時解決當前普遍少子化缺工問題。在這波AI巨浪下，「數據」是最重要的造浪者，企業都應意識到打造AI核心的關鍵第一步為建置數據中台，如同蓋房子前需先打地基，遠傳與微軟長期戰略結盟，以遠傳雲端數據中台技術為基礎，搭配Azure OpenAI實戰運用經驗，不僅服務全台700萬客戶，雙動能更可以幫助企業駕馭AI，快車跑在轉型之道。

本次遠傳首度展示應用在智能助手、客服機器人與文案生成等領域，且結合大數據與Azure OpenAI的AI創新服務，藉以提升遠傳用戶數位服務體驗。遠傳率先將Co-Pilot智慧助手應用導入遠傳friDay影音，推出「OpenAI推薦片單」新功能，成為全台首創使用生成式AI影劇內容推薦的影音平台，為付費會員量身定制推薦片單。

遠傳線上客服機器人「愛瑪」也藉由Azure OpenAI大規模智慧升級，未來將結合Avatar技術，可實現擬真人物互動問答，同時遠傳透過Generative AI最擅長的智慧文案生成，為客戶量身打造高度自動化的新聞稿編寫引擎，大幅降低工作團隊負荷。OpenAI在產業應用的風潮方興未艾，遠傳率先拋磚引玉，期望能在產業AI商業模式轉型浪潮中，扮演好「引導、示範與積極協助」的關鍵角色。