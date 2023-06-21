中信證券秉承科技創新驅動數位用戶體驗的理念，以新興產品、創新技術及領先同業的數位營運模式，獲取國內外多項獎項與專利。本次中信證券「智能客服+E鍵增額」服務獲得第一屆旺旺中時金融服務評鑑大賞『服務品質獎』亦是評審對於中信證券產品服務的肯定。

「智能客服+E鍵增額」係利用大數據及機器學習能力針對客戶資料進行運算與建模，依據投資人屬性及交易行為進行分群，在風險控管下針對不同客群『預先』給予不同交易額度，客戶毋須臨櫃，只要手機下載「中信服務讚APP」，一鍵申請提高買賣額度，立即可使用新額度交易，整體調額流程數位化與無紙化，同時導入NLU AI 語意機器人24小時智能服務用戶，客戶可於數位社群上同時解決問題，實際落實數據化經營並滿足客戶申請便利性，並為地球節能減碳盡一份力。

未來中信證券將持續以金融科技滿足客戶投資需求為使命，透過新穎技術，依據客戶投資痛點需求提供客製化服務項目。