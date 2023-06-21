性騷擾Me Too議題，已從政壇延燒到演藝圈，遠東集團董事長徐旭東今參加遠百股東會，面對媒體提問，他說「職場工作就是No Touch」，就算交情再好的哥倆好，也不要勾肩搭背、輕易碰觸對方，男生、女生都一樣，這個規則在美國待過就知道，任何情況下都不要輕易碰觸一個人。

徐旭東看待近來延燒的Me Too時事，他認為，這個議題論述要簡單化，講太多，會搞得太複雜了，一句話簡單易懂，即「職場工作就是No Touch」。

疫情過後，民眾消費習慣改變，面對消費市場快速變化，徐旭東也提到集團各事業體也要轉型來因應，除了百貨MIX多元有趣外，也提到旗下的量販事業愛買要開始轉型，因為大型量販店的時代已經過去，一來大型量販店不會經常逛，二來要買一兩樣東西，要開這麼久的車、走這麼遠的路，是浪費時間。

徐旭東認為，量販點轉型為中小型店反而更舒適，最符合現代人需求，愛買轉型成功不排除再開50、100家中小型店。

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