健策今天舉行股東會，受惠於散熱產品銷售增加，111年合併營收為120.31億元，年增37%，產品出貨放量同步帶動產能利用率提升，營業毛利為43.25億元，年增57%，合併毛利率為35.95%，年增4.61個百分點，營業淨利為30.34億元，年增77%，稅後盈餘為26.56億元，年增115%，每股盈餘為19.54元，今天股東會通過每股配息12元。

全球電子產業庫存調整近尾聲，但整體復甦力道卻不如預期，健策第1季稅後盈餘為4.94億元，年增7.32%，每股盈餘為3.63元，累計前5月合併營收為46.54億元，年增9.14%。

在最夯的AI伺服器部分，林錦隆表示，下半年AI相關產品訂單比上半年明顯增加，尤其是第4季，為下半年營運帶來支撐。

展望下半年，林錦隆表示，最壞狀況已過去，但整體市場看起來溫溫的，下半年應是緩步回升，也會比上半年好。