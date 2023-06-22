芬蘭護理師人力短缺，與薪資過低、工作環境壓力大等原因有關，甚至因為鄰近國家挪威能付得起更優渥的薪水，許多護理人才出走，但隨著人口高齡化，長者人數增加，衰弱、老化讓醫院病房患者人數只增不減，在醫院患者安全事件報告，最常見的就是長輩跌倒，甚至幾乎每天都在發生。

以AI視覺技術起家的芬蘭公司Verso Vision執行長兼創辦人卡佳．塔拉斯（Katja Taalas）表示，跌倒是長輩最常發生事故，每年有3成65歲以上長者發生失足意外，跌倒造成長者傷害、死亡達40%，「長輩跌倒後，病房護理師才發現就太遲」，希望科技輔助，當長輩獨自下床活動時可提醒護理師。

卡佳．塔拉斯認為，AI之眼可以給予長輩更安全的照護，因此Verso Vision設計一款經過廣泛測試的防跌倒系統，在病房監視器中植入AI辨識，當長者獨自留在病房，一旦長輩下床移動，AI就會透過手機傳遞提醒訊息給正在別處忙碌的護理師，以利護理師回到病房協助老人家行動。

卡佳．塔拉斯說，這個系統確實預防和減少5成病房長者跌倒事故，除了提供長輩更安全的照護空間，它的優點還有避免浪費寶貴護理師資源，成為護理師的另一雙眼睛，也是神隊友，可以讓護理師安心抽身，照護臨時有非常緊急需求的患者，長者需要幫助時也不需要按按鈕，AI會告訴護理師。

卡佳．塔拉斯表示，這個系統不顯眼，無須可穿戴設備，但支持、尊重長者患者獨立，一開始是在芬蘭赫爾辛基大學醫院使用，自2018年起許多芬蘭的醫院護理單位也透過這個系統避免高齡病患跌倒，甚至擴大到全球7個國家醫院，未來希望開發亞洲市場。

「我們正在回報長輩過去給予我們的關懷，讓他們能選擇居住任何安全的地方。」卡佳．塔拉斯說，團隊下一步希望讓這個AI系統走進家庭照顧，減輕家庭成員照顧壓力，但因為病房空間小、樣態單純，居家環境多元，有客廳、廚房等，系統需要優化，預計最快3年後有機會進入家庭市場。（編輯：陳政偉）1120622