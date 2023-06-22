聯準會（Fed）主席鮑爾周三（21日）強調，年底前仍可能持續升息來對抗通膨。這番鷹派發言拖累美股四大指數全面收黑，其中費半指數狂瀉近2.7%淪重災區，超微（AMD）、英特爾暴殺近6%，影響所及，台積電ADR也重挫逾2.2%，台股端午連假第一天，美國一掛晶片股就殺聲隆隆，投資人應留意台股下周是否變盤拉回修正，操作上宜審慎小心。

鮑爾21日赴眾院金融服務委員會發表報告，他指出，美國通膨降至2%還有很長的路要走，目前仍遠高於應有水平，幾乎所有Fed官員都認為，今年下半年進一步升息是合適的，而升息時機將取決於未來的數據。鮑爾這次談話內容，與上周FOMC會議發言幾乎一樣。

Fed在6月利率決策會議雖按兵不動，但也暗示，若通膨沒進一步放緩，年底前可能升息至5.6％。

分析師認為，點陣圖透露Fed可能會再升息 2 次，但市場揣測可能只升息1次，不排除7月再度調升利率。

在鮑爾升息言論陰霾籠罩之下，美股周三（21日）四大指數全面收跌。道瓊指數下跌102點（0.3%），收在33951點；那斯達克指數下跌 165點（1.21%），收13502點；標普500指數下跌 23點（0.52%），收在4365點；費城半導體指數狂殺97點（2.68%），收3549點。

五大科技巨頭也紛紛下挫。蘋果跌0.57%；Meta（原臉書）下跌0.95%；亞馬遜收跌0.76%；Alphabet（Google母公司）大跌2.07%；微軟跌 1.33%。

費半主要成分股也倒成一片。英特爾崩6%最慘；超微（AMD）暴跌5.73%；高通重摔3.39%；輝達（NVIDIA）下跌 1.74%；美光下跌1.64%。而台股ADR部分，台積電 ADR重挫2.25%；聯電 ADR下跌1.39%。