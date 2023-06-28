美國公布6月消費者信心指數創下2022年以來新高，消費者對通膨預期也持續下降，帶動市場情緒轉趨樂觀，費城半導體指數勁揚3.6%，台股受激勵今(28)日出現反彈，早盤勁揚逾120點、站回萬七大關。

電子權值股表現強勢，台積電早盤強拉7元至579元，聯電漲逾0.5%拚收復50元大關，鴻海漲1元至115元。先前盤面主流儲能概念股、航空股等恢復漲勢。

台股27日跌破萬七整數關卡，加權指數昨終場收在16887.9點，下跌171.34點，跌幅1%，也跌破月線16935點，成交值新台幣2938.5億元。

三大法人27日合計賣超144.67億元，其中外資及陸資賣117.53億元、投信賣29.99億元，自營商買2.85億元。

道瓊工業指數上揚212.03點或0.63%，收33926.74點。標準普爾指數上漲49.59點或1.15%，收4378.41點。那斯達克指數大漲219.89點或1.65%，收13555.67點。費城半導體指數勁揚126.640點或3.60%，收3642.412點。