分析師認為，在3日創下1990年3月以來，最高收盤33,753.33點的日經，在美股當地4日因歡慶國慶日而休市之下，缺少方向性，故不少短線投資人先獲利下車再說。
個股中，製藥業者第一三共暴跌14.81%，因與阿斯利康（AstraZeneca）合作開發的一種實驗性癌症藥物研發不順遂，故引發失望性賣壓。因此，醫療產業也一度大跌3.37%。
機器人製造商發那科大跌2.78%，在日經指數中表現較差，僅次於第一三共。家電製造商大金工業也大跌2.56%。同時，迅銷跌0.7%，軟體銀行翻紅漲0.26%。
日本財務省副財務大臣負責國際事務的Masato Kanda（神田真人）4日表示，幾乎每天都有就貨幣以及全球財經議題，與美國財務部長葉倫，還有其它國家的財經首長維持密切聯繫。
亞洲匯市4日交易時，日圓兌一美元在144.34與144.71之間游走，目前在144.45附近。2023上半年期間，日圓兌美元匯價繼續孱弱不堪，貶值幅度快要1成左右。
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