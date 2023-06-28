周三收漲，加權指數上漲47.73點或0.28%，報16935.63點，成交量縮至2592.47億元；櫃檯指數上漲0.91點或0.41%，報220.64點，成交量大減至708.91億元。

萬七得而復失，16900守住，台新投顧副總經理黃文清認為，美股反彈，但台股反彈力道並不顯著，市場仍處於觀望氣氛，投資人關注美國通膨數據公布、升息態度、7月法說洞悉下半年市況，以及上半年財報公告等，加上大盤亦已漲多。預估後續將有兩周震盪期，將以台積電法說過後、美國相關經濟數據如CPI等事件後再行判斷。

雖然市場普遍預估下半年產業庫存去化完成，將順勢迎來反彈契機，但仍端看美國通膨狀況，勢而牽動升息；大陸國務院總理李強亦表示將推新振興措施，也將關注帶動效應強度。黃副總表示，觀察台積電法說或是美國經濟數據等，評估大盤是震盪後向上或是陷入更大波段修正。目前短期預估將在16700-17200區間震盪，靜待後續景氣、產業發展，操作上，可優先考慮漲多修正AI、基期偏低個股，電子除了AI外，記憶體、面板雙D族群也可望跟隨產業復甦走揚而入手。

權值股方面，台積電(2330)盤中匍匐，終場收漲2元或0.35%，報574元。而聯電(2303)尾盤收斂漲幅，日月光投控(3711)穩盤收持平，聯發科(2454)更力漲2%逼近700元關卡，鴻海亦漲近1%。

千金股方面漲跌不一，股王信驊(5274)大跌3%最劇，股后大立光(3008)、譜瑞-KY(4966)持平，旭隼(6409)、緯穎(6669)、祥碩(5269)強勢，力旺(3529)、世芯-KY(3661)、創意(3443)、亞德客-KY(1590)等則小跌。

汽車產業復甦力道強，前景相對明朗，中華(2204)大漲6%以上，裕隆(2201)、汎德永業(2247)股價同場競速，汽車領軍上攻，與紡織雙雙漲幅居冠。航運、觀光表現不遜色，半導體、電子尾盤略微拉抬，均表現優於大盤。鋼鐵、金融收小紅，然華新(1605)重挫，電纜大跌逾3%最劇，油電燃氣、造紙亦下滑超過1%。

題材方面，航空雙雄、旅行社、飯店股強勢，網通一片紅，碳權概念股亦走強。