Alma Eikoh Japan Large Cap Equity，這檔基金今年至目前的表現，比同業99%要優秀。根據網站資料，這支專門投資大型類股的基金，是鎖定日本市值至少在10億美元以上的公司。

彭博社指出，過去一個月期間，此基金的投資公司Alma Capital，已將瑞薩電子（Renesas Electronics）的部位大減近三分之一，因為這家日本車用晶片大廠，今年迄今股價已經飆升至少兩倍以上。

同時，這檔規模在1,266億日圓，約8.75億美元的基金，已經把部分資金轉至日本績優且具有防禦性的個股上，例如，麵條製造業者日清食品（Nissin Foods）以及肥皂生產商花王（Kao）。

不過，英系外資Alma Capital卻與高盛看法相左，這家美系券商建議客戶減少持有食品、能源、建築以及製藥等類股。靠著人工智慧AI的發燒議題，日本股市日前飆至33年來新高，日本科技類股也搭上此波上漲列車。

根據彭博社統計，半導體族群仍然占這檔Alma基金最大比重，超過10%。由於增持晶片類股，該基金今年迄今的報酬率已超過30%，比日本東證指數（TOPIX）的23%還要多。

Alma Capital表示，瑞薩電子長線還是看好，故想買更多瑞薩電子的股票，但短期漲幅已高，需要先降溫才行。若按照預估本益比來看，瑞薩電子目前已高達12倍，衝高至一年前的兩倍。

至於受青睞的日清食品，Alma Capital指出因為獲利預期將會表現強勁，且股價目前也不貴。花王則是下季業績可望觸底反彈，加上比原物料成本還要高的訂價效應已開始顯現。

彭博社指出，除了食品以及日常生活用品大廠外，Alma Eikoh Japan Large Cap Equity基金還增加三菱重工（Mitsubishi Heavy Industries）以及NEC等國防概念股的持股比例，理由是這些日企將會受益於日本政府支出的增加。