但中小型股卻面臨獲利了結賣壓，尤其是近期漲勢凌厲的觀光類股，終場更有五福(2745)、寬魚國際(6101)、長園科(8038)、聰泰(5474)、亞翔(6139)、雙美(4728)、眾達-KY(4977)、瑞築(6198)、東捷資訊(6697)、韋僑(6417)、立端(6245)、保勝光學(6517)股價以跌停作收，亞洲藏壽司(2754)等也跌幅超過8%，致使台股指數在尾盤時溜滑梯，終場加權股價指數約16955.37點，上漲68.97點，成交量約為2982.71億元；OTC指數為221.13點，下跌1.19點，成交量為910.67億元。

今天上市各類股以其他電子類股表現最佳，上漲1.72%，其次是半導體類股及電子零組件類股，分別上漲1.33%及1.19%，表現較差者為觀光類股、造紙類股及玻璃類股，其中觀光類股下跌3.78%，造紙類股下跌2.43%，玻璃類股下跌1.84%；上櫃部分，表現最佳為半導體類股、上漲0.52%，表現最差為觀光類股、下跌3.37%。

就技術面來看，今天台股在上週五美股收高，以及台積電5月營收表現不俗帶動下，指數開高走高，一度逼近17000點，不過中小型股遭逢獲利了結賣壓，影響多頭信心，終場上漲68.97點，以16955.37點作收，再創2022年4月22日以來新高；目前指數緩步震盪走高，中期趨勢指標週KD、MACD維持多方訊號，未來若10日均線不破，中多格局不變。

元富投顧總經理鄭文賢表示，目前通膨隱憂持續，國際股市震盪，NASDAQ和費城半導體指數突破短天期均線，成最重要多空關鍵，目前多方表態，最近FED的發言，推估貨幣政策雖忽鷹忽鴿，但長線利率趨勢向下，有利資金動能，台股16386月線，成多空重要關卡，目前站上中，原則上輪動操作。

復華中小精選基金經理人趙建彰表示，上週五美股S&P500及那斯達克等主要指數再創今年來新高，隨科技股維持多頭格局，有利以電子股為主的台股盤勢表現，近期AI相關受惠股持續輪漲，盤面上以AI Server ODM、顯卡最為強勢。不過因為指數接近萬七整數關卡壓力區，類股間開始出現獲利了結賣壓，預期盤勢將轉為震盪，但受惠升息見頂、科技業庫存調整近尾聲，後市可望再整理後震盪向上，可持續留意相關AI概念題材或者庫存修正將告段落之循環性電子股。

鄭文賢表示，現階段選股，優先選擇下半年展望佳業績股，操作觀念「留意強股拉回買點，或盤堅轉強多頭排列股」可擇優操作，另工網通和重電股，以及盤面上還有零星點火股，線型上均屬多方排列，可留意來回操作點位；此外，近期全球股市隨美股起舞，國際股市出現反彈姿態，包括美股和歐股都一樣，未來台股持續反彈機會大。台股最重要的護國神山，台積電近期站穩月線，讓指數轉向多方，未來量能變化，將是本波觀察重點。隨美股開始轉強，台股有機會緩步盤堅，未來成交量要持續增加。