歐洲議會訪問團今天由前立陶宛國防部長、現任外交委員會議員兼安全暨防禦小組副主席茱娜薇率團訪台，將拜會蔡英文總統、國安會祕書長顧立雄，以及國防安全研究院等相關單位，瞭解台灣安全、防衛及外交現況，並與我國政府主管官員及專家深入交換意見。

外交部副發言人蕭光偉指出，訪團一行7人應邀於6月18日至23日訪台。團長茱娜薇曾擔任立陶宛國防部長，團員包括愛沙尼亞退役上將及外交、工業、經濟暨貨幣事務等重要委員會成員，國籍、政黨及背景組成多元，彰顯歐洲議會對台灣的廣泛支持，外交部表達誠摯歡迎之意。

訪團在台期間將拜會蔡英文、顧立雄、外交部長吳釗燮、數位發展部政務次長闕河鳴，並接受外交部政務次長李淳及立法院外交及國防委員會款宴，另將拜會國防安全研究院、遠景基金會及防制假訊息相關單位，參訪我國文經建設等。

他說，訪團此行將進一步瞭解台灣安全、防衛及外交現況，與我國政府主管官員及專家深入交換意見。這是繼去年12月歐洲議會國貿委員會（INTA）代表團來訪後，再度有歐洲議會議員組團來訪，延續今年4月歐洲議會全會「歐盟需要一致的對中戰略」關鍵辯論，歐盟高層及跨黨派歐洲議會議員對台海和平穩定的高度支持。

蕭光偉表示，外交部歡迎歐洲議會以實際行動力挺台灣，未來將持續增進雙方交流合作，提升歐洲對台海和平穩定攸關全球安全的共識。