根據彭博社在6月底對17位策略師與基金經理所做的調查，這是大多數受訪者對亞洲股市的看法。13位受訪者的預測均值顯示他們預期MSCI亞太指數到今年底將來到174，與周二收盤價相比，意味著還有約5%的上漲空間。而3個月所做的調查預期該指數在今年底升至178.5。

如果這項預測成真，那麼該亞股指數在今年封關時將跌破2022年3月、聯準會3年來首度升息時的水準。

大多數受訪者並表示他們已經增持或建議其他人加碼半導體相關股和受經濟波動影響較小的防禦型股票。

有些受訪者仍然看好資金版圖挪移帶來的機會，認為亞股上漲的速度將比全球股市快。

PineBridge Investments多元資產部門全球主管Michael Kelly 表示，我們看到資金配置從西方轉向東方的中期機會再次出現。雖然亞洲與新興市場的企業獲利增長陷入停滯，及中國的政策前景仍不明朗，但他認為估值將吸引資金轉進亞洲。相對於大多數核心市場，亞洲和其他新興市場資產的估值頗具吸引力，而這種形勢已經許久不見。

目前MSCI亞太指數的一年預期本益比約為14倍，而標普500指數本益比為19倍。

周三MSCI亞太指數一度下跌0.7%，因中國服務業的擴張力道放緩，再度印證該國經濟復甦正在減弱。

abrdn Plc亞股部門主管Xin-Yao Ng表示，中國確實是主要變數，我們對中國抱持謹慎的態度。

Maybank Securities主管Tareck Horchani給出最悲觀的看法，預估到今年底MSCI亞太指數將跌至156，稱中國股市將繼續成為亞股的拖累。

Aletheia Capital分析師Nirgunan Tiruchelvam和Oanda Asia Pacific Pte.分析師Kelvin Wong的看法最樂觀，預期陸股將帶動MSCI亞太指數站上190點。

此外，受訪者看好科技股將受惠AI的發展潛力；而由於經濟增長放緩加上利率高漲，他們對金融股的看法則多空分歧。Lombard Odier資產配置部門主管Christian Abuide表示，我們對亞洲科技股、尤其是半導體股仍給予樂觀的展望，他們受益於數位化與AI等強大且長期性的利多題材，以及其產業周期正在觸底的初步跡象。

此外，受訪者認為聯準會持續升息、美中兩國之間的緊張局勢，以及中國經濟放緩，是最有可能破壞亞股前景的三大因素。但如果聯準會軟化其貨幣政策立場，那麼機會也將隨之浮現。

Nordea Asset Management股票部門主管Hilde Jenssen表示，下半年最大的風險很可能來自全球增長前景更為悲觀、美元走強以及地緣政治緊張局勢。