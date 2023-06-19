美國國務卿布林肯訪問北京，19日下午獲得中國大陸國家主席習近平的接見。日本共同社19日報導說，日本政府將關注旨在迴避衝突的美中對話走向。這是由於美中對立趨於常態會導致日中關係不穩定。日本將在安保層面與美國保持一致步調，同時力圖促進日中對話，從而構建有建設性且穩定的關係。藉年內將有國際會議在印度和美國等地召開之機，日方正在摸索舉行首相岸田文雄和中國大陸國家主席習近平之間的會談。

日本政府相關人士19日就美中關係指出，「比起改善，更關注如何能管理長期化的競爭。應該會保守求穩吧。」日方認為，圍繞尖閣諸島（釣魚台列嶼）和台灣相關問題，中方姿態放軟的可能性也很低。

日本官房長官松野博一19日在記者會上，就布林肯與中國大陸外長秦剛前一天的會談表示：「美中關係的穩定對國際社會極為重要」。他還說，在與美國合作的同時，想促使中國大陸盡到大國的責任。

日本首相岸田文雄18日在母校早稻田大學發表演說時，談到改善日中關係的重要性。他稱，雙方有必要透過反復對話和相互努力，構築建設性且穩定的關係，並透露希望能親自訪問中國大陸。但他稱，「現階段沒有確定的計畫」。

日本今年重啟了與中國大陸之間的外交當局定期磋商及防務當局磋商。4月，日本外相林芳正訪華，與中國大陸國務委員兼外長秦剛等舉行了會談。共同社說，今後，20集團（G20）峰會將於9月在印度召開，亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會則於11月在美國舊金山召開，日本將協調屆時能否實現日中首腦會談。

不過，中國大陸強烈反對東京電力公司福島第一核電廠處理水（核污水）排海計畫。一名日籍男性企業高管被中國大陸有關部門拘留一事也沒有解決眉目。日中之間能否營造出積極的環境尚是未知數。

19日，針對一名中國大陸籍研究人員日前被日本警方拘捕一事，毛寧則表示，中方高度關注事件，已通過外交渠道向日方表達嚴重關切，要求日方切實維護中國大陸公民的合法權益，希望日方切實尊重法制、市場經濟和公平競爭原則，為中日科技交流合作創造良好環境。