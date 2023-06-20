《美股》「六月節」 美股周一休市 07:372023/06/20 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國周一（6月19日）適逢「六月節」（Juneteenth）國定假日，美股休市。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美股「夏季消沉」 今年不靈 《國際金融》憂經濟前景 歐股盤初走跌 《日股》「晶」落漆 日經指數反跌1% #六月節 #美股 #美股周 #美國周 #6月 也許您會感興趣 推薦閱讀 美國6月建商信心創近一年新高 07:172023/06/20 財經 Fed升息止步 股票基金展吸金大法 02:482023/06/20 財經 《國際經濟》本周美股關注焦點 重中之重還是「他」 13:382023/06/19 財經 《生醫股》健亞、浩宇聚焦癲癇適應症 澳洲臨床試驗啟動 07:472023/06/20 財經 《時來運轉》「台北羽球公開賽」周天成、戴資穎聯手捍衛主場 06:252023/06/20 體育 頭條揭密》陸最新潛艦參與8月對台軍演 巨浪3核導彈已部署 05:022023/06/20 政治 德國史上最大筆外國投資！英特爾斥資300億歐元設廠馬德堡 05:082023/06/20 財經 2024總統大選民調跌破眼鏡！郭正亮驚爆：這點有利國民黨 00:012023/06/20 政治 75歲超商勇嬤試圖阻止小偷 這1動作被開除「喊吉了」 07:382023/06/20 社會 2024恐重演「高虹安現象」 沈富雄看完民調驚人斷言結局 05:302023/06/20 政治 書摘精選》糖尿病患足部病變竟跟鞋子有關？ 醫師曝選鞋關鍵 07:002023/06/20 健康 NBA》追夢拒絕2760萬美元球員選項 預計與勇士重簽合約 07:222023/06/20 體育 MeToo燒向律師界！男一考取證照狂騷擾女同學 公會重懲 07:232023/06/20 社會 陸電動車霸業崛起！他曝有如70年代日本翻版 淪美眼中釘 05:002023/06/20 財經 《航運股》長榮斥資7.8億美元 購買長榮新加坡公司100％股權 07:372023/06/20 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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