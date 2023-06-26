展望今年下半年，第三季為為傳統旺季，原本寄望於客戶自7月開始回補庫存，但到目前為止尚未看到需求有明顯回升的跡象。主因美國升息在全國造成客戶設廠成本上升，使工廠投資力道減弱，雖少部份州的訂單增加，但以美國全國範圍來看仍是減弱。不過因客戶的庫存水位也不高，即使今年第三季因市場需求疲弱而未明顯的庫存回補需求，但出貨量預期也不會比第二季來得差，今年第三季旺季營收，法人預估將維持季成長的格局，而年比小減。

德州廠新產能的擴增預計7月中至月底可以投產，投產之後產能會逐月增加，到2023年底前可望完全開出，產能比現在增加一倍。過往因為產能不足，部份產品需要外購，外購時間較長因此庫存量會拉大。未來德州廠新產能開出後，原本外購的量能將轉自製可以降成本，毛利會上升，且庫存的金額也可以降低，減輕公司的利息費用壓力。新產能開出後也會順勢推出新的產品，搶占北美市場的市占率，德州廠擴產將提升公司在美國市場的提升競爭力。

國際鎳價方面，6月中旬啟動反彈，而隨著LME鎳庫存減少，周三期鎳續揚，即使受累美元走強，受累美聯儲再次升息的鷹派傾向，引發投資人對其激進貨幣緊縮政策，加重市場對全球經濟增長的擔憂，以及大陸缺乏有意義的刺激措施，亦抵消倫敦金屬交易所(LME)金屬庫存下降利好因素，但國際鎳價預估2萬美元將有撐，後續也需持續關注俄烏戰爭何時結束，戰爭結束後俄羅斯產的鎳進入國際市場，將對鎳價產生壓力。