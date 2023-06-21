趙書閔提到，政府訂定用電大戶條款，並非對用電大戶懲罰，而是輔導廠商使用更多再生能源來符合淨零排放與RE100，尤其許多台灣廠商是國際大廠的重要供應鏈，使用再生能源是勢在必行，除了提升企業社會形象，更能提高企業的競爭力，與國際接軌。雲豹能源是國內少數能提供創能、儲能、售電之全方位服務廠商，替用電大戶打造「能源三芒星」綠電解決方案，以滿足用電大戶需求。

趙書閔以設置再生能源發電設備來分析，她說，雲豹能源旗下經營項目包含設置太陽光電、儲能、及售電，因此很多企業選擇出租屋頂給雲豹、再回購綠電，不僅符合用電大戶需求，也不浪費屋頂空間，且租金收入也能補貼買綠電，可說是一舉多得。

若是急需使用綠電的客戶，雲豹能源所持有之太陽光電案場，也能透過旗下售電子公司天能綠電直接供給售電；或是企業有意願轉型ESG卻尚未規劃，天能綠電也能協助客戶分析用電量、逐步規劃採購綠電，並提供最適宜的用電比例匹配，幫助客戶達到最大化用電效益。

趙書閔表示，在售電業務方面，市場綠電需求強勁，今年全年將至少供電3,354萬度，明年供電度數將會跳躍性增加突破1億度，達到1.2億度，呈現倍數成長。