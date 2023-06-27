聯合再生董事長洪傳獻表示，可以肯定TOPCon M10，為末來太陽能的主流。

聯合再生能源於太陽能電池模組製造方面，具有穩健扎實的根基，在台灣市場估有率持續維持領先，於新程技術開發與投資方面，不斷成長。針對台灣特殊在地形氣候推出高抗害與高抗風壓模組，在過去廣受客戶認可。未來將持續提供客戶此類高可靠度產品，並將可拆卸模組技術與TOPConM10高功率模組陸續導入量產，可因應不同客戶需求提供最適化產品。

聯合再生TOPCon10模組瓦數最高更可達580W。TOPCon電池具有較高的光電轉換效率，發電效益可大幅提升，模組發電年衰退與線性衰退率皆優於目主流商品，太陽能系統的投資報酬率可提升超過0.5%。聯合再生將以不同產品導入不同類型太陽能案場，M10 TOPCon適合雙面發電及高溫地區，如大型地面型、漁電及農光。M10 PERC將主攻反射類型案場如屋頂等。

在太陽能電站方面，聯合再生截至今年年底併網總量將達250MW，已達到經濟規模，透過嚴格挑選設備材料與工法，加上優良的運維團隊，聯合再生擁有的優良電站，未來將為公司帶來穩定獲利。聯合再生在手的250MW優電站資產，年發電量預計為3.1億度電，可供8.3萬戶家庭一年用電量，每年減少碳排放量約為15.6059萬公噸，等同約404座大安森林公園的吸碳量。聯合再生團隊也秉持著與地方共榮的態度，目前積極開發中的案量亦達200MW。整合用電大戶的綠電需求，協助企業接軌淨零排碳目標。

儲能部分，聯合再生自建之4.4MW功率儲能系統，已於五月中旬完成併聯作業正執行輔助服務能力相關測試，計畫於九月參與台電電力交易平台平台。此系統採用國際大廠Saft鋰鐵電池櫃及PCS儲能變流器，產品安全認證為最高規格，並主打低耗能高轉換效率。安全方面，此系統經由消防技師簽證，並建置高規格防火牆體及消防設備，有效杜絕安全隱患。

聯合再生採取穩健的策略，在製造端擴展大尺寸產能，提供客戶完整的產品線，在系統端持續開發、投資、建設太陽能系統電站及儲能系統，以專業的管理團隊，為公司創造高而穩定的固定收益。