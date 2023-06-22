三大法人方面，外資本週由買轉賣，中斷連續五週的買超，自台股提款18.54億元，投信法人則是連續第三週站在賣方，賣超75.60億元，僅有自營商連續第六週回補台股7.77億元，三個工作日三大法人合計賣超台股86.37億元。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，受到長假效應影響，台股本週連續兩個交易日跌破五日均線，為五月中旬強彈以來首見，不過研判假期過後出現變盤機率低，本週的小幅修正僅是因為這波強勢上漲，出現的長假前獲利了結賣壓調節，統計至5月中旬以來，台股已大漲近12%。雖然從歷史數據觀察，端午過後五日與後10日走跌機率較高，但因為自目前至7月中旬為財報空窗期，搭配全球多頭走勢不變，有利於多頭格局維持。

孫傳恕認為，綜觀盤面表現，生成式AI概念族群仍持續延燒，其中以AI伺服器供應鏈為主要焦點，特別是在美系的雲端服務供應商庫存去化進入尾聲，下半年營運將優於上半年的激勵下，伺服器產業重回成長軌道，另外，具有政策支持的電網與儲能概念股也再度展開多頭走勢。

孫傳恕指出，由於聯準會暫停升息，營造有利於資金回流的環境，而端午連假則再次激勵內需觀光相關族群表現，包括飯店、航空、餐飲等表現相對強勢，另外可留意基本面佳之類股，以及題材輪漲股，至於焦點族群則仍以AI相關熱度不減。