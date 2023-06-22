美國半導體巨頭英特爾21日宣布組織重組，將分拆旗下晶圓代工事業（IFS），仿照台積電營運模式，未來將獨立運作，藉此避開與客戶競爭，希望明年成為全球第二大晶圓代工廠，但消息曝光後，市場並不買單，終場股價慘崩6%，收在32.9美元。

CNBC報導，英特爾表示，未來晶圓代工事業將有單獨的損益表，財報結構調整，有利於公司控制成本，計畫3年內削減100億美元（約台幣3090億元）成本。

英特爾預期，在代工事業獨立運作下，2024年將成為全球第2大晶圓代工廠，代工收入將超過200億美元（約台幣6180億元）。至於代工事業和第三方客戶更多訊息，英特爾將於今年稍晚公布。

英特爾執行長季辛格2021年上任後，積極推動公司轉型大計，衝刺晶圓代工業務，並強化先進製程技術布局，以期彎道超車龍頭台積電。

事實上，英特爾就是希望擴大接單，並與勁敵台積電、三星競爭，搶食蘋果、輝達（NVIDIA）和高通等高性能晶片訂單。

不過，市場並不看好英特爾分拆代工事業，21日股價一路殺低，終場狂崩6%；台積電ADR也大跌2.2%；超微（AMD）暴跌5.73%；高通重摔3.39%。