美國升息陰霾揮之不去，港股表現承壓，中止過去兩天漲勢。恒生指數29日再度失守19,000點整數大關，收跌237點，跌幅為1.24％，收報18,934點，大盤成交金額821億港幣，日增3.6％。國企指數收跌94點，跌幅為1.45％，收報6,426點。恒生科技指數收報3,933點，跌1.71％。