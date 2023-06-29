港股大型科技股29日普遍下跌。阿里巴巴跌2.55％，收報82.2港幣。騰訊跌0.77％，收報333.6港幣。美團跌1.89％，收報124.7港幣。京東集團收報132.9港幣，跌3.7％。網易收報152.6港幣，跌0.13％。百度集團收報134.6港幣，跌4.2％。

港股體育用品股賣壓沉重。安踏收報79.5港幣，跌4.73％。李寧收報41.4港幣，跌6.23％。361度收報3.74港幣，跌2.86％。特步收報7.96港幣，跌2.57％。

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