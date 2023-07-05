盤面上，權重科技股普遍走低，美團跌近3％，快手、京東跌超2％，百度、阿里巴巴、騰訊跌超1％。大陸商務部表示出口管制晶片重要原材料只是開始，稀土等有色金屬股繼續活躍，金力永磁、中國大陸稀土皆逆勢大漲；昨日大幅領漲的生物科技股全天回檔。
小金屬及礦物概念股延續上一日強勢走勢，中國大陸金石漲超31％，中國大陸稀土漲近8％、金力永磁漲近10％，中國石墨漲近4％。
港股三大指數5日呈下跌趨勢，恒指早盤開低60點後，曾收窄至僅跌36點、報19,378點的本日高點。隨後賣盤湧出，最多曾跌302點、來到19,113點。截至午間收盤，恒指跌1.38％，報19,147.37點，恒生科技指數跌1.45％報4,015.45點。國企指數跌1.77％報6.496.42點。
盤面上，權重科技股普遍走低，美團跌近3％，快手、京東跌超2％，百度、阿里巴巴、騰訊跌超1％。大陸商務部表示出口管制晶片重要原材料只是開始，稀土等有色金屬股繼續活躍，金力永磁、中國大陸稀土皆逆勢大漲；昨日大幅領漲的生物科技股全天回檔。
小金屬及礦物概念股延續上一日強勢走勢，中國大陸金石漲超31％，中國大陸稀土漲近8％、金力永磁漲近10％，中國石墨漲近4％。
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