盤面上，權重科技股普遍走低，美團跌近3％，快手、京東跌超2％，百度、阿里巴巴、騰訊跌超1％。大陸商務部表示出口管制晶片重要原材料只是開始，稀土等有色金屬股繼續活躍，金力永磁、中國大陸稀土皆逆勢大漲；昨日大幅領漲的生物科技股全天回檔。

小金屬及礦物概念股延續上一日強勢走勢，中國大陸金石漲超31％，中國大陸稀土漲近8％、金力永磁漲近10％，中國石墨漲近4％。

滬指低開低走低 午盤收跌0.5％
恒指開低走低 早盤跌逾1％
《港股》恆指跌逾1% 鎵鍺概念股走高
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