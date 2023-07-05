港股三大指數5日呈下跌趨勢，恒指早盤開低60點後，曾收窄至僅跌36點、報19,378點的本日高點。隨後賣盤湧出，最多曾跌302點、來到19,113點。截至午間收盤，恒指跌1.38％，報19,147.37點，恒生科技指數跌1.45％報4,015.45點。國企指數跌1.77％報6.496.42點。