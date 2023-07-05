展望第三季，鴻海表示，目前已經進入下半年旺季期間，營運將逐漸加溫，第三季將較第二季成長，預計第三季的季增幅度，將略高於前兩年度的水準，若相較於疫情前，則約略相當。

在四大類主要產品項目中，6月份電腦終端產品因新品發表多，因此有雙位數成長。6月營收年減近2成，四大產品類別都有所下降，電腦終端產品因ＰＣ市場需求趨緩，出現年減。消費產品因處於傳統淡季，加上去年基期高，因此出現衰退。