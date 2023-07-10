美時表示，上半年亞洲市場業務持續擴大，營收同比增長了約23％，其中台灣受肺癌、骨質疏鬆藥品和藥局業務成長，推動營收從6.13億元翻倍成長至12億元；韓國由於體重管理穩健需求，營收同比成長約7％，而泰國和越南成功推出產品，都是帶動業績成長的主因。

另外，亞洲以外的全球外銷業務，則因全球市場對血癌用藥Lenalidomide的強勁需求，帶動上半年營收年成長率達到86％。

美時表示，目前的營收占比在亞洲及亞洲以外的出口市場維持著平衡的比重。南韓業務約佔32％，台灣貢獻13％，而其他亞洲地區則佔4％。外銷出口佔整體營收約5成。

此外，美時於東南亞的戰略布局有新進展，6月底越南藥品管理局批准了血癌用藥Lenalidomide之5mg、10mg及25mg等三種劑量的藥證核可，豐沛了癌症用藥於在地市場的產品線。

美時表示，近年已成功轉型為一家多元複合式藥廠，在原有困難學名藥的研發生產銷售的產品組合中，增加了品牌產品、505(b)2、NCE和生物相近藥產品。這一戰略轉變加速了公司的全球業務擴張，在台灣建立了強大的影響力，同時放眼全球並不斷創造營運綜效。