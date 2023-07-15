根據《財訊》報導，桃園市世紀綠能工商高級中等學校今年4月26日舉行新校名揭牌典禮，行政院副院長鄭文燦、台灣金控董事長沈榮津等政府官員和重量級人士都到場祝賀。當時讓校長陳崑玉印象深刻的是，企業家們紛紛慷慨解囊捐款給學校。

「我看到1位企業家在簽到處拿出100萬元現金，讓工作人員收下後，緊張得一直把這筆巨款抱在胸前。」也有企業家拿出120萬元的即期支票。世紀集團董事長、同時是這所學校董事長的賴文祥笑說：「他們都是自願來共襄盛舉的哦！」該校教育基金募款超過2000萬元，由此可以看出賴文祥的號召力，和企業人士對這所學校的期待。

《財訊》報導指出，世紀鋼旗下的世紀風電跨足離岸風電領域後，發現台灣銲工出現斷層，而且缺乏水下基礎所需的6G（全方位圓管焊接）等專業技術，公司不得不以上百萬元的年薪聘請許多外國人才，因此賴文祥一直希望培育本地的銲工。為了讓更多學子加入綠能這個領域，而且愈小開始蹲馬步愈好，於是他決定挹注有57年歷史的成功工商。

目標》鎖定綠能 培育銲工人才

淨零排放是全球趨勢，賴文祥也清楚設定這所學校未來的方向，就是以「綠能」為核心，為旗下公司培養銲工人才當然是第一目標。陳崑玉指出，學校沒有銲接科，但未來會在機械科中強化銲接技術的課程；另外也計畫推出銲接的社團或營隊，讓更多學生認識這門技術，進而產生興趣。

《財訊》分析，至於師資，除了學校原有的教師之外，來自世紀集團的業師，可以將自己的實務經驗傾囊相授；集團也會捐贈設備，充分做到學用合一，學生也能具備即戰力。

除了台灣人之外，僑生也是重要的學生來源。緬甸、印尼、越南等地的華僑通過華語測驗，就能來台灣就讀。去年僑生人數不到40人，今年到目前為止已經超過200人，其中緬甸僑生成長幅度尤其大，原因是世紀鋼在緬甸設有據點。

根據《財訊》報導，賴文祥進一步指出，很多台商也在東南亞投資，僑生在台灣讀完書，可以留在這裡，如果回國，可以到世紀鋼或其他台商企業工作。世紀鋼計畫今年還要在印尼、明年在越南設廠，預料屆時會吸引更多僑生來世紀綠能工商就讀。同樣的，台灣的學生畢業後也可以到世紀鋼東南亞的工廠上班，出國打國際杯。