中職6月單月投、打MVP公布，投手由統一獅洋投勝騎士拿下，6月5場先發都拿下勝投，共投35.2局僅失4分（3責失）、自責分率僅0.76；打者則是由單月敲出6轟的中信兄弟張志豪拿下。

獅隊在29日以7比3擊敗富邦悍將，將上半季封王魔術數字歸零，關鍵封王戰先發重責就是交給勝騎士，他表現依舊穩定，繳出8局失1分好投，6月先發出賽5場比賽沒吞過敗仗，單月5連勝，更是自5月20日起就不知敗投滋味。

勝騎士再度補足局數，再次擠下隊友羅昂，以1.44的自責分率、8勝暫居投手「雙冠王」，6月好表現也讓他獲得16票選票，生涯首次獲選單月MVP。

打者部分則是由張志豪拿下，他在6月出賽18場，65打席、51打數敲出14支安打、包含6轟是全聯盟單月之最，個人貢獻17打點，打擊率2成75、長打率6成47、整體攻擊指數1.062，繼2020年5月再拿下單月MVP。

中信兄弟張志豪2局上敲出陽春炮助隊先馳得點。（中信兄弟提供）

2023年6月投打MVP得主投票結果：

投手：

勝騎士（統一獅）：16票

打擊：

張志豪（中信兄弟）：7票

吉力吉撈．鞏冠（味全龍）：4票

陳傑憲（統一獅）：3票

劉基鴻（味全龍）：1票

江坤宇（中信兄弟）：1票