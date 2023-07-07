華爾街股市主要指數今天都收低，因美國經濟數據亮眼，提升聯邦準備理事會（Fed）進一步升息的可能性。

道瓊工業指數下挫366.38點或1.07%，以33922.26點作收。

標準普爾500指數下滑35.23點或0.79%，收4411.59點。

科技股那斯達克指數下跌112.61點或0.82%，收13679.04點。

費城半導體指數挫跌44.83點或1.24%，收3577.49點。（譯者：楊昭彥）1120707

志願役體格限制將放寬 藍委：重點是要提高誘因
禁財報漂綠 金管會推台版永續揭露準則83家上市櫃2026年先行
《半導體》韓國大咖擬結盟 外資憂聯詠恐不妙
#點或 #35 #44 #11 #聯準會