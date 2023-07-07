華爾街股市主要指數今天都收低，因美國經濟數據亮眼，提升聯邦準備理事會（Fed）進一步升息的可能性。
道瓊工業指數下挫366.38點或1.07%，以33922.26點作收。
標準普爾500指數下滑35.23點或0.79%，收4411.59點。
科技股那斯達克指數下跌112.61點或0.82%，收13679.04點。
費城半導體指數挫跌44.83點或1.24%，收3577.49點。（譯者：楊昭彥）1120707
華爾街股市主要指數今天都收低，因美國經濟數據亮眼，提升聯邦準備理事會（Fed）進一步升息的可能性。
道瓊工業指數下挫366.38點或1.07%，以33922.26點作收。
標準普爾500指數下滑35.23點或0.79%，收4411.59點。
科技股那斯達克指數下跌112.61點或0.82%，收13679.04點。
費城半導體指數挫跌44.83點或1.24%，收3577.49點。（譯者：楊昭彥）1120707
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