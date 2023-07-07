周四收盤，道瓊指數跌366.38點或1.07%，報33,922.26點。標普500指數跌35.23點或0.79%，報4,411.59點。那斯達克指數跌112.61點或0.82%，報13,679.04點。費城半導體指數跌44.83點或1.24%，收在3,577.49點。

根據有「小非農」之稱的ADP就業報告，美國6月民間就業增長遠遠超出預期，顯示儘管經濟衰退風險升高，但勞動力市場仍然穩健。另一份報告顯示美國5月職缺數下滑，但仍保持在高檔。

在美國發布關鍵性的非農就業報告前一天，勞動力市場仍然穩健的證據令投資人擔心聯準會為了對付頑固的通膨，可能拉長升息期間。

最新的勞動力數據發布後，美國公債殖利率大漲，10年期指標公債殖利率漲破4%，通常與利率預期同步的2年期債息漲破5%，為3月初來首見，並觸及16年來新高。

標普500指數11大類股全面收黑，能源股跌2.45%，跌幅最大；其次為非必需消費類股跌1.65%。科技股跌0.16%，跌幅最小，表現相對抗跌。

科技巨頭微軟漲0.9%、蘋果漲近0.3%，為大盤帶來支撐，主要指數在收盤時脫離盤中低點。

聯準會在6月會議暫停升息，但人們普遍預期該美國央行將在7月會議恢復升息。

達拉斯聯準銀行總裁洛根（Lorie Logan）表示，6月的政策會議是有理由升息的。通膨將持續高於目標的前景以及意外強勁的勞動力市場，意味著需要制定更具限制性的貨幣政策。

根據芝商所（CME）的FedWatch工具，貨幣市場操盤手目前預期聯準會在7月會議升息25個基點的機率為92.4%，在9月會議再次升息的可能性由18.1%升至25.9%。此外，美國利率期貨顯示聯準會在11月再次升息的可能性已經升高。

再過幾周美股財報季就要登場，根據Refinitiv數據，標普500指數成分股第二季獲利估將較去年同期減少5.7%。

紐約證交所下跌與上漲股數比為6.01：1。那斯達克交易所下跌與上漲股數比為3.25：1。

標普500指數有4檔成分股創下52周新高、2檔創新低。那斯達克指數有27檔創下52周新高、118檔創新低。

美國交易所成交量總計117億股，過去20日均量為111億股。