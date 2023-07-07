追蹤全球一籃子主食價格的FAO糧食價格指數，6月平均122.3點，相較前月修正後的124.0點（初值124.3點）跌了1.4％。

6月指數觸及2021年4月來新低；若與俄烏戰爭爆發後，在去年3月所創的歷史高點相比，跌幅達23.4％。

FAO的6月穀物價格指數平均126.6點，與前月相比下滑2.1％，玉米、大麥、高粱、小麥價格全跌。像玉米因南美產區供給充沛，價格連5個月走低；小麥則跌了1.3％。

植物油價格指數月跌2.4％，觸抵2020年11月來最低點，主要是國際棕櫚油和葵花油價格下跌所致，大大抵銷上漲的大豆油與菜籽油報價。由於巴西2023／24甘蔗收成進度佳，加上全球進口需求不振，糖價指數月跌3.2％，連漲4個月後首度回跌，但與一年前相比漲幅仍將近30％。

FAO指出，聖嬰現象恐對2023／24甘蔗作物收成帶來衝擊，而巴西幣兌美元升值，也抑制全球糖價的跌幅。

乳製品價格指數月跌0.8％，相較一年前跌22.2％。豬肉和禽肉價格上揚，抵銷牛肉價格的跌勢，肉類價格指數與5月相比幾乎持平。

FAO在另一份穀類供需報告預測，今年全球穀物產量達28.19億噸，較6月估值略為上修，與去年相比增幅1.1％。

FAO提到，全球小麥收成展望轉佳，預計在2023／24產季的產量，提高0.9％來到7.833億噸，促成全球穀物產量預估上修。