臺企銀6月合併各項提存前稅前盈餘13.78億元，較5月成長10.86％，各項提存前稅前盈餘穩定成長。惟為持續強化風險的承擔能力，6月增提備抵呆帳，扣除各項提存後，合併稅後純益為7億元。

臺企銀表示，今年1至5月為加速資本累積提升各項資本適足比率，以強化對中小企業疫後振興授信量能，在資產品質可控的範圍內，降低備抵呆帳的提列，截至6月底逾放比率0.18％、備抵呆帳覆蓋率700.86％，皆優於去年底，惟與國銀平均數據相比，仍有進步空間。

為追趕標竿同業，同時滿足國際金融監理趨勢及提升風險的承擔能力，臺企銀將以晴天儲糧精神增提備抵呆帳準備、提升備抵呆帳覆蓋率，以因應未來景氣市況變化，保持良好資產與財務體質。

臺企銀1月至6月合併每股稅前盈餘（EPS）0.93元，合併每股稅後純益（EPS）0.77元，合併每股淨值14.04元。臺企銀說明，近年積極開創多元獲利，且受惠台美利差擴大，使金融交易淨收益及手續費淨收益提升，挹注獲利上揚，對全年營收表現維持審慎樂觀。