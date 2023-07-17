中信金17日董事會通過，9月6日將於圓山大飯店召開視訊輔助股東臨時會，討論去年度特別股盈餘分派調整案。中信金指出，過去針對累積未分配盈餘是否發放特別股股息不明確，因此在6月16日的股東會已通過章程修正案，董事會決議依據新章程調整發派乙種特別股現金股息約7.5億元、丙種特別股現金股息約3.2億元。另，董事會也通過，普通股現金股利除息日為8月12日。