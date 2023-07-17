若依照舊章程，原本今年中信金打算暫不分派乙種特別股股息、丙種特別股股息，然而，由於6月16日股東常會已承認章程修正案，因此，依據修正後章程及相關規定，調整特別股股息分派金額，且本次特別股盈餘分派調整案將提請今年度股東臨時會承認。

變更後，乙種特別股將發放現金股息7億4,999萬2,500元（約3.3億股，按發行價格60元，股息年率3.75％計算）、丙種特別股現金股息3億1,998萬7,200元，按發行價格60元，股息年率3.2％計算。

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