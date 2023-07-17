若依照舊章程，原本今年中信金打算暫不分派乙種特別股股息、丙種特別股股息，然而，由於6月16日股東常會已承認章程修正案，因此，依據修正後章程及相關規定，調整特別股股息分派金額，且本次特別股盈餘分派調整案將提請今年度股東臨時會承認。
變更後，乙種特別股將發放現金股息7億4,999萬2,500元（約3.3億股，按發行價格60元，股息年率3.75％計算）、丙種特別股現金股息3億1,998萬7,200元，按發行價格60元，股息年率3.2％計算。
中信金17日董事會通過，9月6日將於圓山大飯店召開視訊輔助股東臨時會，討論去年度特別股盈餘分派調整案。中信金指出，過去針對累積未分配盈餘是否發放特別股股息不明確，因此在6月16日的股東會已通過章程修正案，董事會決議依據新章程調整發派乙種特別股現金股息約7.5億元、丙種特別股現金股息約3.2億元。另，董事會也通過，普通股現金股利除息日為8月12日。
若依照舊章程，原本今年中信金打算暫不分派乙種特別股股息、丙種特別股股息，然而，由於6月16日股東常會已承認章程修正案，因此，依據修正後章程及相關規定，調整特別股股息分派金額，且本次特別股盈餘分派調整案將提請今年度股東臨時會承認。
變更後，乙種特別股將發放現金股息7億4,999萬2,500元（約3.3億股，按發行價格60元，股息年率3.75％計算）、丙種特別股現金股息3億1,998萬7,200元，按發行價格60元，股息年率3.2％計算。
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