中國大陸5月下旬宣布，停止採購美光產品，原因是存在網路安全隱憂。美記憶體巨頭美光為了確保中國市場版圖，執行長Sanjay Mehrotra於19日拜會中國商務部；此前6月宣布加碼43億人民幣（約台幣185億元）投資西安封裝測試廠。美光頻頻向中國示好，充分證明中國市場對美光的重要性。

3月底北京當局對美光祭出網路安全審查，中國網信辦5月21日宣布，美光產品存在較嚴重的網路安全問題隱患，對中國關鍵資訊基礎設施供應鏈造成重大安全風險，以影響大陸國家安全為由，要求大陸境內關鍵資訊基礎設施的經營者，應停止採購美光產品。

不過，美光在6月宣布計畫在未來幾年內，對其位於中國大陸西安的封裝測試工廠投資逾人民幣43億元。美光表示，上述投資項目彰顯美光對中國業務，以及中國團隊成員堅定不移的承諾。

每日經濟新聞報導，消息人士透露，美光CEO於19日拜會中國商務部。據了解，美光透過拜會中國政府部門和宣布新增投資計畫頻頻向中國示好，充分證明中國市場對美光的重要性。

美光在全球DRAM市占率約25％，NAND市占率約12％，依美光2022會計年度年報，中國大陸客戶占美光營收比約11％。若合計香港市場，則拉高至25％以上。

美國半導體產業協會（SIA）先前表示，儘管美國政府有國家安全顧慮，但美國半導體公司仍希望進入中國市場。SIA執行長John Neuffer說：「中國大陸是美國晶片企業最大的市場，我們需要參與那個市場。」

去年中國的半導體採購額為1800億美元，超過全球總額5559億美元的三分之一，是最大的單一市場。