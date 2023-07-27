晶圓代工大廠聯電第2季後純益156.41億元，季減3.3%、年減26.6%，每股純益1.27元，創下8季來低點，並釋出客戶庫存調整將延續至第4季，知名半導體分析師陸行之對此表示，聯電法說會沒什麼好消息，雖然客戶持續清理庫存，但看起來這下行週期也沒這麼糟，他提醒公司學習教訓，避免客戶因漲價而累積超額庫存。

陸行之在臉書發文，分享以下幾點對聯電的想法：

一、聯電共同總經理王石通常保守給指引，感覺第三季度跟二季度營收、獲利差不多，到時就看業外獲利表現。

二、看起來這週期再怎麼爛，聯電營業利潤率應該也有20%，股東權益報酬率(ROE) 也有15%，與過去相比進步多了，他分析長期供貨合約（LTA）、策略轉型特殊製程都應該是聯電結構性改善的關鍵。

三、身為小小股東代表的幾個提問：a.併購聯芯是否會影響整體毛利率；b.公司為何連今年第三季是不是產能利用率/毛利率週期底部都無法確定；c.今年減5%，明年折舊費用應該給的出來；d.聯電未來在電動自駕車及AI伺服器的布局策略為何？

陸行之也建議聯電，要思考如何從這次下行週期學到教訓，如何避免讓客戶下次再因為漲價缺貨而建立超額庫存，這樣才能擺脫營業利潤率都在20~40%大幅震盪，不要讓公司成為低估值殺進殺出週期股的命運。

聯電今(27)日股價未受利空消息影響，早盤最高來到45.9元，漲幅約1.7%。