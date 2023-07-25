據美國《紐約郵報》周二（24日）報導，美國國會一些共和黨人已於當天要求眾議長麥卡錫（Kevin McCarthy），對總統拜登啟動彈劾程序。報導稱，此前拜登兒子杭特（Hunter Biden）的一名合作夥伴被曝將在本周作證，揭露亨特曾多次讓他的父親拜登與海外商業夥伴通話。

報導指出，亨特的這名合作夥伴名叫阿契爾（Devon Archer），現年48歲的阿契爾因涉嫌6000萬美元債券詐騙案而面臨監禁，他預計本周在美國國會眾議院監督委員會作證，闡述他曾看到的關於拜登任職副總統期間參加的一系列線下或電話會議，這些會議由其兒子亨特推動，後者有時會直接打電話給拜登，然後撥通免提，將他介紹給海外商業夥伴或潛在投資者。

《紐約郵報》提到，24日晚些時候，白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）對上述爆料進行回應，她表示，拜登堅持他的說法，即他從未與兒子討論過關於國際商業交易的話題。