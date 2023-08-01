法新社報導，澳洲聯邦警方表示，這些犯罪行為發生在2007年至2022年間，地點在10個不同的托育中心，犯嫌專門針對「青春期前的女童」，其中有些受害者如今已超過18歲。

警方補充說，此人被控犯下1623項罪行，其中包括136項強暴罪和110項與10歲以下兒童性交罪。

調查人員仔細檢視在這名男子手機上查獲的大量圖像內容，並表示他們對目前已確認所有疑似受害人的身分相當有信心。

警方表示，此人通過了在澳洲從事幼保工作所需的所有嚴格背景調查。

一名資深警調人員說：「犯嫌對這些孩子所做的一切，遠超出任何人想像。」

「我只能說，從事警調工作這麼長一段時間後，我試圖不對此感到震驚，但這是一樁非常駭人的案件。」

路透社報導，警方2022年8月逮捕這名男子並指控他製作剝削兒童的內容，自此之後，他一直被拘留在昆士蘭州（Queensland）。

警方稱，經過進一步調查後，當局在據稱是他持有的電子設備中，發現更多自製的虐童內容。

新南威爾斯州助理警察局長費茲傑羅（Michael Fitzgerald）在記者會上說：「這是我在近40年警務生涯中，見過最駭人的虐童案之一。」

警方表示，這名男子在這些托育中心工作時，用手機和攝影機錄下這些犯行。

此案定於8月21日開庭。