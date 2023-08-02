經濟陷衰退 紐西蘭Q2失業率升至3.6％ 22:442023/08/02 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 紐西蘭統計局2日公布，第二季經季調後的失業率從首季的3.4％升至3.6％，高於經濟學家預估的3.5％，原因是該國央行激進升息舉措已導致經濟陷入輕微衰退。紐西蘭去年第四季與今年第一季經濟分別萎縮0.7％與0.1％。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國7月失業率 意外下降至5.6％ 旅遊業回升 有助西班牙Q2失業率降至11.6％ 平均地權上路首月 房仲交易未見衰退 #紐西蘭 #失業率 #衰退 #升至 #統計局 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸國家統計局：1-6月份全國規模以上工業企業 利潤下降16.8％ 10:122023/07/27 兩岸 大陸需求低迷拖累 亞洲7月製造業PMI黯淡 23:332023/08/01 財經 台橡上半年獲利年減78.78％ 陸需求復甦成轉機 18:322023/07/31 財經 《光電股》市況未轉佳 揚明光總座看Q3持平或略減(2-1) 08:382023/07/31 財經 明泰、仲琦、互動 7月營收衰退 18:382023/08/02 財經 科技基金錢景靚 逢低撿便宜 15:252023/08/01 財經 陸6月工業利潤降幅收窄 製造業帶動改善作用較強 12:272023/07/27 兩岸 主計總處：Q2經濟成長1.45％不如預期 全年難保二 18:032023/07/28 財經 《電腦設備》研華Q3營收估疲 未來掌握2契機 17:292023/08/02 財經 《其他電子》致茂Q2每股賺2.42元 毛利率連2季登峰 14:582023/07/31 財經 美國防長奧斯汀訪南太平洋 巴紐准許美設「災害管理」基地 18:302023/07/27 國際 中國製造業活動持續收縮 陸學者：青年失業問題迫在眉睫 10:412023/08/02 兩岸 布林肯：AUKUS敞開大門 歡迎紐西蘭 12:532023/07/27 國際 美國第二季GDP加速擴張 淡化衰退隱憂 23:282023/07/27 財經 《其他電子》更正：致茂Q2每股賺2.42元 毛利率連2季登峰 07:582023/08/01 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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