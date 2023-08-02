紐西蘭統計局2日公布，第二季經季調後的失業率從首季的3.4％升至3.6％，高於經濟學家預估的3.5％，原因是該國央行激進升息舉措已導致經濟陷入輕微衰退。紐西蘭去年第四季與今年第一季經濟分別萎縮0.7％與0.1％。