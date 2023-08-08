財報顯示，Lucid第二季營收達1.509億美元，優於去年同期的9,730萬美元，但低於市場預期的1.75億美元。上季淨損達7.642億美 元或每股虧損40美分，損失高於去年同期的5.553億美元或每股虧損33美分，亦不如分析師預期。

Lucid重申2023年全年產量目標為「高於1萬輛」。該公司2月時原本預估今年產量將落在1萬～1.4萬輛，但後來調整為略高於1萬輛。