財報顯示，Lucid第二季營收達1.509億美元，優於去年同期的9,730萬美元，但低於市場預期的1.75億美元。上季淨損達7.642億美 元或每股虧損40美分，損失高於去年同期的5.553億美元或每股虧損33美分，亦不如分析師預期。
Lucid重申2023年全年產量目標為「高於1萬輛」。該公司2月時原本預估今年產量將落在1萬～1.4萬輛，但後來調整為略高於1萬輛。
美國豪華電動車廠Lucid7日公布第二季財報顯示，上季營收不如市場預期、淨損進一步擴大。但該公司重申今年產量目標維持不變，同時表示擁有充足現金支應直到2025年的生產計畫。
財報顯示，Lucid第二季營收達1.509億美元，優於去年同期的9,730萬美元，但低於市場預期的1.75億美元。上季淨損達7.642億美 元或每股虧損40美分，損失高於去年同期的5.553億美元或每股虧損33美分，亦不如分析師預期。
Lucid重申2023年全年產量目標為「高於1萬輛」。該公司2月時原本預估今年產量將落在1萬～1.4萬輛，但後來調整為略高於1萬輛。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。