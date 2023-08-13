根據夏威夷大學太平洋災難中心及聯邦緊急管理局發布的初步統計，8月8日茂宜島野火爆發至今已造成至少89人死亡，約有2,207棟建築物損壞或全毀，其中86％是住宅，另有9％是商用建築。

災難中心初步估計這場大火重建成本至少55.2億美元，且當地約4,500名被迫撤離的居民在重建期間還需政府提供緊急避難住處。

當地政府表示截至11日為止，茂宜島已有85％的火災撲滅，但接下來如何拯救地方經濟又是一大難題。茂宜經濟發展委員會估計，當地經濟有80％仰賴觀光業，但這場大火已把觀光客全嚇跑。