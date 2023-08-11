字節跳動的海外收入主要來自TikTok，也包括影音遊戲和企業軟體等其他的國際業務。該公司2022年的海外收入增至160億美元，而2021年為65億美元，2020年僅為12億美元。

據報導，截至2022年底，字節跳動在中國以外的日活用戶已達到8.4億，比去年同期增長了40％，2022年字節在中國的日活用戶為8.5億，年增長13％。

該知情人士表示，去年字節跳動的營業利潤增長80％，達到180億美元，淨利潤增長67％，至約150億美元；營業利潤率為21％，正在靠近Meta的25％和Alphabet的26％。

抖音電商是字節跳動最大的收入來源之一，據The Information今年1月報導，去年中國消費者在抖音購買商品的支出為人民幣1.41兆元，較上年增長76％；字節跳動通過從電子商務交易中提成來獲得收入，通常是銷售額的3％至5％左右。

The Information表示，字節跳動仍然是世界上最有價值的私營科技公司之一，最近二級市場估值超過2,000億美元。2020 年底，其最後一輪股權融資估值為1,800 億美元。