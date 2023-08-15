碧桂園陷入財務危機，旗下11檔境內債券自8月14日周一起停牌， 令投資人對中國高度槓桿化的房地產業更加擔憂。

周一收盤，道瓊指數漲26.23點或0.07%，報35,307.63點。標普500指數漲25.67點或0.58%，報4,489.72點。那斯達克指數漲143.48點或1.05%，報13,788.33點。費城半導體指數漲100.90點或2.87%，報3,615.45點。

輝達大漲逾7%，領漲一幫科技巨頭，並創下5月25日以來最大單日漲幅，當時該公司股價單日飆升24%，因亮眼的營收預測凸顯出人工智慧（AI）具有改變局面的潛力。輝達將在下周發布季報。

受輝達帶動，標普科技股指數漲1.85%，在11大類股中表現最佳。其次為通訊服務類股漲1.04%。公用事業股跌0.83%，跌幅最大。

其他巨型成長股隨之走高，谷歌母公司Alphabet漲1.37%和亞馬遜漲1.56%。晶片商美光大漲6.07%，超微（AMD）漲4.10%。台積電ADR漲1.17%，聯電漲1.29%，日月光漲1.74%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數收跌0.48%。

本周將迎來幾個重大財報，包括零售業巨頭沃爾瑪、Target Corp和家得寶（Home Depot），以及半導體設備大廠應材（Applied Materials）。

這些零售業巨頭的業績將展現美國消費力的真實情況。

本周將發布的重要經濟數據包括美國7月零售銷售額，這將影響對美國利率走向的預期。

此外，聯準會將在台灣時間周四（8月17日）凌晨2點將公布7月貨幣政策會議紀要。該美國央行在7月會議宣布升息25個基點。

根據芝商所Fedwatch工具，操盤手預期聯準會在下次的9月會議保持利率不變的可能性接近89%。

高盛在最新發布的報告中指出，其基本預測是聯準會在2024年第二季調降基金利率。

美股交投清淡，交易所成交量總計為97億股，前20日全日均量為109億股。

標普500指數下跌與上漲股數比為1.1：1。

標普500指數有8檔創新高、11檔創新低。那斯達克指數有50檔創新高、192檔創新低。