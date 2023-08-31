今（31）日是美股8月最後一個交易日，截至周三（30日）三大指數已連續4個交易日收紅。道瓊工業指數一開盤大漲逾百點，市場期待，美國聯準會（Fed）將很快結束升息周期，帶動美股持續走強。但台積電ADR逆勢走跌逾1%。

截至台北時間31日晚間11點30分，道瓊工業指數上漲51.70點（或0.15%），暫報34941.94點；那斯達克指數上漲59.00點（或0.42%），暫報14078.31點；標普500指數上漲9.83點（或0.22%），暫報4524.70點；費城半導體指數上漲29.85點（或0.82%），暫報3673.77點。

5大科技巨頭中，僅微軟小跌0.44%，蘋果、谷歌母公司Alphabet、臉書母公司Meta與亞馬遜同步走揚，其中Meta與亞馬遜漲幅皆逾1%。半導體類股方面，僅輝達小漲0.41%，超微跌0.29%，台積電ADR與聯電ADR均跌逾1%。

研究機構HighTower首席投資策略分析師Stephanie Link指出，站在Fed立場來看，他們會關注經濟成長、就業和通膨等。如果這3個方面都朝著他們想要的方向發展，就意味著對Fed有利，那就可以斷定Fed可能已經完成了緊縮政策。