財政部表示，囤房稅2.0將建商持有待銷售房屋年限在2年以內法定稅率下限由現行1.5％調高至2％，已合理調高建商待銷售房屋稅負；另考量建商興建房屋，可增加房屋市場供給量，滿足住屋需求，給建商兩年銷售期，過期未售出的房屋即屬餘屋，應適用較高的一般非自住住家用房屋稅率2％～4.8％，上、下限稅率較現行各調高1/3。

為使地方政府訂定差別稅率有其準據，以免囤房稅2.0方案形同虛設，明定地方政府得參考財政部公告基準訂定，有關該基準的戶數及稅率級距，財政部將徵詢地方政府意見後審慎研議，目前尚未定案。