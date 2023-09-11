亞洲藏壽司今年以來營運擺脫疫情陰霾，上半年合併營收23.98億元、年增40.22％，營業利益1.86億元、年增達77.63％，稅後淨利1.43億元、年增達70.81％，每股盈餘3.08元，均創同期新高。毛利率雖略降至40.95％，但營益率回升至7.77％、創近4年同期高。

亞洲藏壽司公布8月自結合併營收4.97億元，較7月4.92億元小增1.04％、較去年同期1.73億元成長達25.45％，再創歷史新高。累計前8月合併營收33.89億元成長達35.19％，續創同期新高。

展望後市，亞洲藏壽司日前應邀召開法說時指出，台灣近年維持5～10家穩健展店步調，於今年達成全台展店50家的中期目標。除了大直ATT店因商場關閉而停業，今年已新展5家店，八德興豐路店將於明（12）日正式開幕，使全台總店數增至53家。

展望後市，亞洲藏壽司將在台灣持續展店，目標將總店數推升至逾70家。同時，將以台灣為據點進軍亞洲各國，目標為除日本以外的亞洲各國開出200家門市。其中，6月中及7月底已進軍中國大陸，於上海分別開出龍之夢中山公園店及美羅城店。

亞洲藏壽司表示，目前上海龍之夢中山公園店表現稍低於預期，上海美羅城店則符合預期。由於為初次進軍新市場，營運上仍在探索調整，明年預計以新展3家店為目標，但會先視目前上海門市狀況再決定，其他海外市場仍在評估中、尚未定案。