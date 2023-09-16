農業部今天公布「專案進口雞蛋流向」，3月至7月共進口約1.4億顆雞蛋，其中有2491萬顆透過洗選至超市通路、3428萬顆至加工市場、庫存則有3209萬顆，其餘的5402顆為耗損與到期、並擬堆肥再利用，以進口雞蛋每顆5元試算，則至少約2.5億元成為堆肥。

針對堆肥一事，農業部部長陳吉仲表示，以當初缺蛋的情況來看，每天距離差求約200萬至300萬顆，一個月約需5000萬至6000萬顆，但隨著夏天、暑假等，需求減少，才會有多餘的雞蛋庫存，而耗損則是為了確保蛋農權益。

外界質疑會不會連補貼32元的「金雞蛋」都拿去堆肥？農業部政務次長陳駿季說，為維持雞蛋庫存，因應禽流感疫情等，庫存的必要性很重要，當國內市場穩定時，就不會釋出庫存雞蛋，而進口蛋平均每顆為5元。陳吉仲則說，執行上產生的費用也是考慮為避免影響蛋農，因此才會有這樣的金額。

陳駿季說明，進口雞蛋為滿足國內不足，3月至4月份為滿足國內缺口，後續評估所有可能各種疫情及氣候變遷影響，訂庫存水位，當數量不足時，會透過洗選場調度，目前庫存及到期蛋有80％至85％為巴西雞蛋，原因為運輸需要45至50天，3月下旬下單巴西後，第一批雞蛋為5月上旬抵台，但國內雞蛋生產已較穩定，因此就不再釋出以免影響價格，而雞蛋因水份較多，難至焚化爐直接處理，堆肥時要時間因此仍有5000多萬顆待銷毀。