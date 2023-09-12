基泰今日甩開連兩日跌停板的陰霾，股價開高走高，盤中一度衝至12.85元，終場收在12.6元，漲幅4.56%。
基泰截至8月底，銀行存款有38億元，上半年EPS為1.48元，基泰日前估算，北市大直25戶受災戶最大的賠償金額不會超過3億元，而且重建費用將在未來幾年陸續依進度支付，並非今年一次性支付，今年大約影響約0.1~0.2元。基泰上半年EPS為1.48元。
台北市政府證實已收到基泰(2538)將支應救災及安置的新台幣1億元匯進指定帳戶，信託契約部分正以管理規則和信託架構研擬協商中。
基泰今日甩開連兩日跌停板的陰霾，股價開高走高，盤中一度衝至12.85元，終場收在12.6元，漲幅4.56%。
基泰截至8月底，銀行存款有38億元，上半年EPS為1.48元，基泰日前估算，北市大直25戶受災戶最大的賠償金額不會超過3億元，而且重建費用將在未來幾年陸續依進度支付，並非今年一次性支付，今年大約影響約0.1~0.2元。基泰上半年EPS為1.48元。
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