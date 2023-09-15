財經名嘴黃世聰今天在臉書PO文指出，綠能商機這麼大，大家都在搶，在企業必將面臨淨零碳排的國際趨勢下，大同此刻推出多元淨零減碳解決方案，堪稱眼光獨到。

黃世聰今日稍早在臉書PO文表示大同此刻推出多元淨零減碳解決方案，堪稱眼光獨到。（圖片來源：黃世聰臉書）

大同集團日前舉辦論壇，分享全球淨零碳排發展，台灣企業因應之道與商機。（圖片來源：大同智能提供）

面對極端氣候與能源危機，國際組織積極推動淨零碳排，各國政府也逐步落實淨零碳排標準，全球產業供應鏈正式進入「綠色淘汰賽」，企業如果不轉型，將寸步難行面臨被淘汰的命運。

國發會預估，政府為達到2050淨零目標，推動12項關鍵戰略，創造龐大商機，2023年至2030年帶動企業投資約4兆元以上，創造5.9兆產值和55.1萬個淨零轉型相關就業機會，這麼大的商機，大家都在搶。

大同集團本月13日與歐洲能源交易所簽署戰略合作備忘錄，雙方就碳交易等各種綠能商機深化合作。大同集團旗下能源事業大同智能，標榜「所有減碳的事，都是大同智能的事」，早就布局搶佔台灣綠電80億度缺口的商機。

歐盟今年10月開始「碳邊境調整機制」，要求進口商申報碳排放量，採購相對應的碳憑證，產品才能進入歐盟；台灣政府對每年排碳量超過2.5萬噸的排碳大戶，明年起開徵碳費。大同此刻推出多元淨零減碳解決方案，堪稱眼光獨到。