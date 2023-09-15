雙十期間未訂妥機位需求調查，鄉親可透過手機、網路系統登記，或於上班時間洽縣民服務中心。(圖／金門縣政府提供)

今年雙十節計有4天連假，針對10月6日至11日離島空中交通管制期間，民航局已前後規畫2波台金航線正班機及加班機，並於8月7日及9月13日開放訂位；為使鄉親都能順利返家團聚，金門縣政府將自9月18日起一連5天，調查未訂妥機位需求，調查結果若達一定數量，將據以協調交通部民航局及航空公司爭取加開班機，希望能讓鄉親順利往返台金兩地。

縣府說明，雙十期間台金五條航線未訂妥機位需求調查之受理時間將自9月18日起至22日止，共計5天，鄉親可透過手機、網路系統登記，或於上班時間洽縣府縣民服務中心(金門地區請撥1999，外縣市請撥0800-318823)協助上網登錄需求資訊，網址：http://www.flight.url.tw/。

觀光處提醒鄉親，此次調查並非「訂位系統」，縣府將統計鄉親之需求，以便彙整向交通部民航局協調爭取運能。另請鄉親特別注意，為充分發揮空運資源作最有效之利用，各航空公司於今年雙十管制期間，尖峰時段10月6日至10月8日台灣出發往金門方向，以及10月9日至10月11日金門出發往台灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，俾使有限之空運資源獲得更有效之利用，避免因部分旅客重複訂位，致影響多數民眾之權益。