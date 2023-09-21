進口蛋風暴不斷延燒，台中金寶公司、新德貿公司接受中央畜產會委託代工生產冷凍殺菌液蛋，沒想到產品標示原產地台灣，疑涉標示不實。農業部今（21）日對於監督失周第三度道歉，強調農業部已對標示展開調查，「該檢討的就檢討、該懲處的就懲處」。

農業部表示，有關媒體報導，台中市金寶公司與新德貿公司接受中央畜產會委託代工生產冷凍殺菌液蛋，產品標示原產地臺灣疑涉標示不實。農業部昨日已有所說明，今日再次強調，依據「食安法」及衛福部所訂定之「液蛋衛生標準」及「液蛋產品標示規定」等相關法規，液蛋產品本即應標示 「原產地（國）」及有效日期。

農業部指出，針對中央畜產會因其對標示方式認知誤解所生爭議，農業部有監督失周之處，再次向社會大眾表示歉意，也會督促畜產會後續應加強輔導業者正確標示。而農業部已對此展開調查，該檢討的就檢討、該懲處的就懲處。

農業部強調，媒體報導的液蛋是未依照相關標示規定而標示產地錯誤，但皆在有效期限內，且全數均存於倉儲，沒有流入國內市場，畜產會將請加工業者更正目前庫存的產地標示。