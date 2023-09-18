根據一份為歐盟領導人準備的文件，除非採取強有力措施，否則在2030年前，歐盟將嚴重依賴中國的鋰離子電池和燃料電池，如同在俄烏戰爭前，對俄羅斯能源的依賴一樣。

路透社取得的這份文件，將成為歐盟領導人10月5日在西班牙葛拉納達（Granada）召開會議時討論歐洲經濟安全的基礎。

鑑於對中國在全球日益獨斷和經濟影響力日益升高的擔憂，歐盟各國領袖將就歐洲聯盟執行委員會提出的建議進行討論，尋求減少歐洲過度依賴中國的風險。

文件指出，針對太陽能或風力等可再生能源的間歇性質，歐洲必須找到儲存能源的方法，以實現在2050年前達到二氧化碳淨零排放的目標。

由歐盟輪值主席國西班牙起草的這份文件說：「這將使我們對鋰離子電池、燃料電池和電解槽的需求激增，未來幾年料將飆升10至30倍。」

儘管歐盟在製造電解槽的中間階段和組裝階段具有強勢地位，占據全球市場份額超過50%，但嚴重依賴中國提供對電動汽車至關重要的燃料電池和鋰離子電池。

文件說：「若不採取強有力的措施，到2030年前，歐洲能源生態系統對中國的依賴，與在烏克蘭戰爭前依賴俄羅斯能源的性質或有不同，但嚴重程度相似。」

根據歐盟執委會統計，在俄羅斯入侵烏克蘭前一年的2021年，歐盟所需天然氣約有40%是從俄羅斯進口，石油27%，煤炭則有46%來自俄羅斯。

停止向俄羅斯購買大部分能源，導致歐盟能源價格和通貨膨脹飆升，迫使歐洲央行大幅提高利率，遏制了經濟成長。

西班牙在文件中指出，鋰離子電池和燃料電池並非歐盟唯一脆弱的領域，「在數位技術領域也可能發生類似情況…預測顯示，對感測器、無人機、數據伺服器、儲存設備和數據傳輸網絡等數位設備的需求，將在這個10年內急劇上升」。（譯者：劉文瑜/核稿：鄭詩韻）1120918